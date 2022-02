Publicado 08/02/2022 19:42 | Atualizado 08/02/2022 19:51

Volta Redonda - Um curso de Formação Humana direcionado aos agentes de segurança socioeducativos da região Sul Fluminense terá início nesta semana em Volta Redonda. A formação começa nesta quarta-feira, dia 09, a aula inicial acontecerá de forma presencial na sede da OAB, no município de Volta Redonda.

A capacitação acontece através de uma parceria entre a Coordenação Regional Fluminense do Degase, a Ordem dos Advogados de Volta Redonda (OAB-VR), a 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda, a Vara da Infância e Juventude de Volta Redonda e a Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE).

Segundo o coordenador regional do Sul Fluminense, Adriano Custódio, a intenção da iniciativa é construir novos conhecimentos de empatia, conduta, cooperação e a função da socioeducação no mundo contemporâneo.

“Esta formação poderá mudar o rumo da vida de muitos agentes, que ao passarem por ela serão revigorados e receberão novo ânimo para desempenharem suas funções cada vez melhor. Não tenho dúvidas que, por meio deste projeto, mais uma firme parceria está surgindo entre o Ministério Público, Judiciário, OAB e o DEGASE. A socioeducação é quem ganha mais uma vez”, disse.

Servidores de três unidades socioeducativas (Cense Irmã Asunción de La Gándara Ustara e Criaads Volta Redonda e Barra Mansa) irão participar do curso. Serão abordados conteúdos ligados às disciplinas de antropologia, filosofia, sociologia, história, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e direitos humanos.

O juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Volta Redonda, Alberto Pontes, comentou sobre a importância da formação.

“A capacitação de agentes socioeducativos na direção de um atendimento embasado em fundamentos de direitos humanos, alinhada à moderna doutrina da comunicação não-violenta, traduz-se não só em benefício ao sistema de regeneração de jovens em conflito com a lei, mas, sobretudo, em prol de um objetivo mais amplo: o alcance da justiça social”, falou o juiz.

O curso será realizado no período de 1 a 2 meses, com aulas semanais que poderão ser presenciais e/ou on-line. Os professores serão servidores do Departamento, com conhecimento e formação na área, e o Dr. Izaías Francisco da Cruz (OAB/VR).

“As ações do Degase vêm sendo construídas a partir do diálogo com as demais instituições do sistema de garantia de direitos, parceiros e corpo funcional do Departamento, que vêm aderindo e se comprometendo com as formações continuadas e capacitações. Os servidores do sistema socioeducativo precisam estar em constante atualização e reciclagem dos seus saberes, aprendendo com os desafios diários e buscando sempre se aprimorar, pois, estamos lidando com vidas, famílias e o futuro da nossa sociedade”, comentou o diretor-geral do Degase, Victor Poubel.