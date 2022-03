11 veículos em situação de irregularidade, sendo 10 motocicletas foram retirados das vias de VR - Divulgação

11 veículos em situação de irregularidade, sendo 10 motocicletas foram retirados das vias de VRDivulgação

Publicado 07/03/2022 15:58

Volta Redonda - Uma ação entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou na retirada das ruas de onze veículos em situação de irregularidade. A ação aconteceu entre sexta-feira, dia 4, e domingo, dia 6.

Segundo as informações, dez motocicletas foram removidas ao Depósito Público Municipal. As seguintes irregularidades foram constatadas: condutor guiando o veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); desobedecer às ordens do agente de trânsito; descarga livre (escapamento barulhento); manobras perigosas; veículo sem placa e retrovisor, bloqueando a via e estacionamento irregular.

11 veículos em situação de irregularidade, sendo 10 motocicletas foram retirados das vias de VR Divulgação

Um carro de passeio também foi retirado da via. O automóvel estava em situação de abandono no bairro Monte Castelo e o dono não cumpriu o prazo para retirá-lo do local.