Volta Redonda perde por 5 a 0 para o Botafogo - Reprodução

Volta Redonda perde por 5 a 0 para o BotafogoReprodução

Publicado 07/03/2022 22:42 | Atualizado 07/03/2022 22:44

O Voltaço perdeu por 5 a 0 para o Botafogo na noite desta segunda-feira, dia 07. O jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca aconteceu no estádio Nilton Santos.

Com o resultado, o Volta Redonda permanece na última colocação da competição. Para evitar o rebaixamento, o Esquadrão de Aço precisa pontuar na próxima partida e contar com um possível tropeço do Boavista, penúltimo colocado, que irá enfrentar o Fluminense.

No próximo sábado, dia 12, o Voltaço encara a Portuguesa. O jogo será no Luso Brasileiro, às 16h.