1º treinamento deste ano acontecerá com equipe do Hospital Regional - Cris Oliveira

Publicado 08/03/2022 11:21

Volta Redonda - Com o objetivo de atrair novos doadores de córneas, o Banco de Olhos de Volta Redonda irá realizar treinamentos em hospitais e instituições parceiras.

A primeira capacitação do ano ocorrerá nesta quinta-feira, dia 10, e sexta-feira, dia 11, no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann. A iniciativa irá envolver toda a equipe multidisciplinar.

Segundo a direção do Banco de Olhos, nos últimos três anos, apenas cerca de 80 profissionais da área da saúde foram capacitados em quatro hospitais da região. E ainda por conta da pandemia de covid-19, não foi possível a realização de novos treinamentos.

Os oftalmologistas responsáveis pelo Banco de Olhos, Gilmara Furtado e Gustavo Guerra, falaram que o principal desafio é desenvolver um trabalho com familiares, hospitais e serviços de pronto atendimento, para que as mortes sejam informadas assim que ocorrerem.

“A meta para este ano é alcançar novas instituições, fazendo com que a quantidade de profissionais treinados para as notificações de óbitos cresça cada vez mais”, disse Gilmara Furtado.

Banco de Olhos

Desde a sua criação, em 2010, o Banco de Olhos de Volta Redonda já forneceu ao Programa Estadual de Transplante (PET) mais de 1.820 córneas que foram transplantadas. Para a notificação de óbitos de possíveis doadores, os telefones de contato são: 08000-225742, (24) 33433935 e (24) 99974-6595.

A unidade fica no Hospital São João Batista e está aberta para visitação, com o objetivo de esclarecer a população sobre a importância da doação de córneas. Qualquer pessoa entre 10 e 80 anos pode ser um doador, basta manifestar em vida seu desejo aos familiares.