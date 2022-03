Semana de Sensibilização do MEP-VR começa e reúne mais de 100 pessoas - Divulgação

Semana de Sensibilização do MEP-VR começa e reúne mais de 100 pessoasDivulgação

Publicado 08/03/2022 11:00

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 07, aconteceu a abertura do ano letivo do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR). A Semana de Sensibilização reuniu cerca de100 pessoas.

Participaram do evento, estudantes, professores e representações das comunidades eclesiais. A mediação foi realizada pela pedagoga, coordenadora educacional do MEP, Nirlene Pirassol.

Os preletores foram o pároco da Paróquia Santo Antônio, Pe. Juarez Sampaio, A teóloga e professora, Quininha Fernandes e o acadêmico de direito (UFF) e ex-aluno do MEP, DaviSouza. Eles abordaram o tema educação na linha da ‘interdisciplinar e interreligiosa’.

Os palestrantes destacaram elementos da Campanha da Fraternidade 2022 da CNBB: Educação - 'Fala com sabedoria, ensina com amor'.

“As falas dos palestrantes reafirmaram a importância do ensino na linha do pensar ciências e tecnologias para produzirem humanidades e não a guerras. Também que, o ato de aprender e ensinar envolve proximidade, escuta e olhares atentos às pessoas e realidades. Por fim, que o ‘romper fronteiras’ têm sido o grande desafio do MEP na sua caminhada de 25 anos”, disse Nirlene.

A aluna do Pré-Vestibular Cidadão, Raysa de Paula, comentou sobre o primeiro dia da Semana de Sensibilização. “Muito bom, tempo de aprendizado e reflexão", falou.

Nesta terça-feira, dia 08, às 18h, os estudantes estarão na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Durante o evento, a coordenação do MEP ofereceu ao Pe. Juarez Sampaio, o certificado de gratidão e louvor à Comunidade Eclesial Santo Antônio por acolher o MEP desde 1997. O documento ressaltou todos os párocos que atuaram na comunidade até o momento atual.