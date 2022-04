Os serviços de manutenção são intensificados em Volta Redonda - Divulgação

Os serviços de manutenção são intensificados em Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - A ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda “Meu Bairro + Limpo” iniciou uma série de serviços de manutenção na cidade desde a semana passada. O Retiro foi o primeiro a receber o projeto.

De acordo com a SMI, mais de 180 trabalhadores atuam na limpeza e tapa-buracos em diversos bairros. Nesta quarta-feira, dia 13, o mutirão segue para o bairro Dom Bosco.

O serviço consiste na realização de capina, roçada, tapa-buraco, pintura de meios-fios e a retirada de entulhos. Ainda segundo a SMI, os serviços diários de manutenção continuam por outros bairros do município.

Nessa segunda-feira, dia 11, a roçada e capina aconteceu em trechos do Monte Castelo, 207, Siderlândia, Belmonte, Vila Rica, Ponte Alta, São Sebastião, Santo Agostinho, Vila Rica, Sideropólis, Candelária, Voldac, Jardim Europa, Santa Rita de Cássia, Jardim Caroline, 249, Volta Grande, Jardim Tiradentes, Açude, Nova Primavera, Jardim Normândia, Santa Cruz, Barreira Cravo, Água Limpa, Morada da Colina, Sessenta, Jardim Belvedere, São Luís, Vila Mury e Avenida dos Trabalhadores.

Dentro da programação, também aconteceu a limpeza e troca de bueiros nos bairros: Jardim Cidade do Aço, Santo Agostinho, Sideropólis, Casa de Pedra, Aterrado e Nova Esperança.

A operação tapa-buracos ocorreu nas ruas da Vila Santa Cecília, além da retirada de entulhos no Volta Grande II, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Coqueiros, São Luís, 249, Eucaliptal e Aterrado.

Segundo o prefeito Antonio Francisco Neto, o reforço na área da manutenção da cidade acontece devido ao alinhamento das contas públicas.

“Graças ao apoio que recebemos do governador Cláudio Castro, colocamos as contas em dia e foi possível a contratação de mais funcionários e de uma empresa terceirizada. Isso auxilia na ampliação de frente de trabalho na manutenção pública, com as equipes da SMI podendo se dedicar a outras melhorias. Esperamos acabar, em breve, de uma vez por todas com estes transtornos como buracos e mato alto”, afirmou Neto.