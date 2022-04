Onze gatos e nove cães encontraram novos lares durante o espaço "Família Animal" em VR - Divulgação

Onze gatos e nove cães encontraram novos lares durante o espaço "Família Animal" em VRDivulgação

Publicado 12/04/2022 10:09

Volta Redonda - No total, 20 animais ganharam novos lares em Volta Redonda através do projeto “Família Animal” da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Onze gatos e nove cães encontraram novos lares durante. Os animais que participaram da campanha eram provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos.

As pessoas que adotaram tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, comprovando ser maior de 18 anos, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Os cães e gatos colocados para adoção foram castrados e os filhotes tiveram a castração garantida pela prefeitura. Para a castração, o adotante responsável deve apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pela cidade e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados pelo telefone: (24) 3339-4555, para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ.

A feira de adoção aconteceu no último sábado, dia 09, no Shopping Park Sul, com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Quatree e administração do shopping. A SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda) também esteve presente no espaço.

Segundo a coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, o espaço foi um sucesso pelo número de adotantes.

“Tivemos 20 adoções no espaço, número significativo para nós. Cada adotante teve que assinar um termo de responsabilidade, além disso, orientamos quanto à castração e o manejo com os animais. Cada adoção é uma oportunidade desses animais terem uma nova vida com amor e respeito”, disse.

Quem quiser doar animais deve procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrar e receber orientações sobre as exigências legais para participar dos próximos espaços de adoção.

Interessados podem obter outras informações através do telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.