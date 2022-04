As intervenções acontecem em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados - Divulgação

Publicado 14/04/2022 10:43

Volta Redonda - As obras para instalação do Centro Especializado de Reabilitação (CER III) na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac avançam em Volta Redonda. Um dos prédios do complexo esportivo passa por uma adaptação para atender Pessoas com Deficiência (PCDs) de toda a região.

O espaço vai contar com oficina ortopédica, onde serão confeccionadas órteses e próteses ajustadas. A Arena funcionará no modelo do Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira, que une espaço para esporte e também um complexo de saúde.

As obras acontecem em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados e foram iniciadas no último mês de janeiro. O local já recebeu escadas em estrutura metálica, emboço das paredes e tubulação de combate a incêndio.

Hoje, a adequação da estrutura passa por passagem de eletrocalhas e instalações elétricas, aplicação de contrapiso, tratamento das estruturas metálicas e regularização das paredes. A previsão de término da obra é em outubro.

O novo espaço vai permitir integração da assistência para este público, que inclui ainda o Follow-Up (Centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual) e do Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados.

A estrutura do novo CER III, com mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, conta com projeto arquitetônico acessível, com piso tátil, mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.

De acordo com o projeto, no térreo ficarão os consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia e sala de prótese. No segundo andar, será o atendimento do Follow–Up, com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

No terceiro piso será a reabilitação física, intelectual e visual, e contará com consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (espaço que simula os ambientes de uma residência) e ginásio terapêutico.

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona hoje na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, realiza o atendimento para pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e também de outros 12 municípios da região.