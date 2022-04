Alerta de Verão ocorre entre os dias 1º de novembro e 31 de março - Divulgação

Alerta de Verão ocorre entre os dias 1º de novembro e 31 de marçoDivulgação

Publicado 13/04/2022 00:32

Volta Redonda - O relatório da Coordenadoria de Defesa Civil de Volta Redonda sobre o Alerta de Verão 2021/2022 apontou 604 ocorrências, com 174 interdições de imóveis e 32 famílias afetadas. O período compreende entre os dias 1º de novembro e 31 de março.

De acordo com o órgão, a maioria das ações ocorreu de forma preventiva. O bairro mais afetado foi o Retiro, sendo a queda de árvores a ocorrência mais comum. A Defesa Civil informou que mesmo com o fim do período de alerta, as equipes permanecem de prontidão.

Ainda conforme, o balanço, nos cinco meses, o volume de chuva foi 8% maior que o registrado no período de 2020/2021, com total de precipitação de 1.029,2 milímetros, nível considerado alto, mas esperado para o período de alerta.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, disse que o órgão se mantém preparado durante todo o ano, mas de janeiro a outubro, quando as chuvas costumam ser diárias, o trabalho é intensificado, inclusive mobilizando outras secretarias e setores do Poder Público.

“Apesar da cidade sofrer com os mesmos problemas vistos em outras de média e grande porte do país, Volta Redonda se mostrou bem preparada. É uma cidade resiliente, inclusive reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas). Ser resiliente é ter capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana. Junto a isso, é importante mantermos o plano de contingenciamento atualizado, visto que problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos não escolhem hora para acontecer”, falou Rubens.

Ao longo dos últimos cinco meses, pelo menos dois temporais de maior volume ocasionaram transtornos, como alagamentos e queda de árvores. Essas chuvas atípicas ficaram concentradas na área central da cidade (Vila Santa Cecília, Aterrado e Avenida Amaral Peixoto) e na região do Retiro, Vila Mury, Vila Brasília e adjacências.

Alerta de Verão ocorre entre os dias 1º de novembro e 31 de março Divulgação

Com a intenção de prevenir, a prefeitura focou em ações emergenciais para antecipar situações de risco e prevenção de desastres, entre elas: desentupimento de ralos e bueiros, dragagem de córregos e a construção de contenção de encostas, através do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

A Coordenadoria da Defesa Civil também destacou que atua na conscientização ambiental da população, com ciclos de palestras que visam incentivar as boas práticas e a manutenção de atos seguros. As orientações abordam os riscos de construções irregulares, escavações, ocupações desordenadas e ainda a importância da reciclagem limpa, que garante o despejo correto de materiais recicláveis, impedindo que eles obstruam rios, córregos e seus afluentes.

"Todos esses comportamentos inseguros norteiam os fenômenos climáticos que podem saturar o solo, elevar as cotas de rios, córregos e etc. Não dá para você pensar em Defesa Civil hoje sem um comportamento ambiental", destacou Rubens.

As palestras podem ser solicitadas por instituições públicas e privadas pelo telefone: (24) 3339- 2065.