A iniciativa começou no dia 24 de março, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - Cris Oliveira- Secom

A iniciativa começou no dia 24 de março, em parceria com a Secretaria Municipal de EducaçãoCris Oliveira- Secom

Publicado 13/04/2022 09:18

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou que já vacinou mais de 340 crianças contra a covid-19 na rede municipal de ensino. Neste primeiro momento, dez unidades escolares foram inseridas no cronograma da vacinação.

As primeiras escolas municipais atendidas foram as do Ensino Fundamental II – do 6º ao 9º ano, sendo elas: Delce Horta Delgado, Sergipe, Miguel Couto, Waldir de Souza Telles, Walmir de Freitas, Lions Clube, Jayme de Souza Martins, Carlos Sarkis, João Paulo I e Antonietta Motta Bastos.

Os dados de vacinados são referentes ao balanço até 1º de abril, sendo que a ação começou no dia 24 de março, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). A iniciativa tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal.

As crianças de 5 a 11 anos tiveram a autorização dos responsáveis para serem vacinadas no ambiente escolar. Os pais receberam da direção da rede municipal, um folheto com informações da imunização.

A SMS disponibilizou repescagem de 1ª dose, além de ter sido aberta a possibilidade de as crianças completarem o esquema vacinal com a aplicação da 2ª dose dos imunizantes CoronaVac e Pfizer (pediátrica).

Até o momento, a SMS aponta que 15.200 mil crianças já receberam o imunizante no município. Segundo a enfermeira da Vigilância em Saude de VR, Milene Paula de Souza, a vacinação infantil contra a covid-19 continua em todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 9h às 16h.

“A vacina contra a covid-19 continua sendo ofertada em todas as 46 unidades básicas de saúde. As crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais, é necessário apresentar a caderneta de vacinas, CPF ou cartão SUS da criança”, falou a enfermeira.

Algumas unidades funcionam com horário estendido, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.