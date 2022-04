Secretaria de Educação de Volta Redonda convoca concursados - Divulgação

Publicado 14/04/2022 14:00

Volta Redonda - Cerca de 60 profissionais concursados iniciaram suas atividades em unidades escolares em Volta Redonda, nesta quinta-feira, dia 14. Uma nova convocação foi feita neste mês de abril, chamando mais 60. Segundo a SME, no total, mais de 400 pessoas já foram chamadas neste ano para integrar o quadro da SME.

Na relação de profissionais que começaram nesta semana, a grande parte é para o cargo de Docente II (47). Profissionais dos seguintes cargos também iniciaram os trabalhos nas escolas: Docente I, (Educação Física, Ciências e Matemática), Orientador e Supervisor Educacional e Auxiliar de Educação Infantil.

Uma outra convocação, já publicada no site da prefeitura e com chamamento de mais 60 profissionais que devem iniciar suas atividades no dia 9 de maio, a intenção é atender demandas de cargos como: Docente I (História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa); Docente II; Agente Escolar; Auxiliar de Educação Infantil; Orientador Educacional.

“Também solicitamos abertura de processo seletivo para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil, para suprir carências provisórias ocasionadas por licenças prolongadas e concessões de readaptação funcional e/ou redução de carga horária. E também para a função de cuidador, por conta de o número de profissionais estar abaixo das necessidades para atendimento à demanda”, disse a diretora do Departamento Geral Administrativo (DGA) da SME, Rosele Conceição de Souza Marcelino.

A SME destacou que a maior parte das convocações atende à necessidade de contratação de profissionais para vagas fixas, ou seja, para cargo de funcionário concursado, segundo rege a legislação. Deste modo, a SME não pode utilizar outra forma de contratação, outro regime como o REDA (Regime Especial de Direito Administrativo), por exemplo, para essas vagas. A contratação por REDA só pode ser feita para vagas provisórias, que atendem, por exemplo, situações de licenças maternidade e licença sem vencimento.

“Nem todos os profissionais convocados comparecem e precisamos seguir a legislação, chamar os aprovados em concurso público primeiro. Só com as convocações esgotadas, podemos abrir processo seletivo. É um trabalho constante para equacionar essa carência na rede e oferecer um ensino de qualidade aos nossos mais de 36 mil alunos”, citou a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê.