Publicado 14/04/2022 14:31

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 14, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, ressaltou que as câmeras de segurança instaladas por toda Volta Redonda não serão para aplicar multas no trânsito. De acordo com Neto, os equipamentos estão sendo colocados para reforçar a segurança pública, ao prevenir e evitar a prática de delitos como roubo de carros, assaltos e outros. Ainda segundo o prefeito, a instalação das câmeras obedece ao que mostram manchas criminais estabelecidas nos últimos anos.

Mas Neto destacou que as imagens poderão ser usadas sempre que necessário para esclarecer casos envolvendo a responsabilidade por acidentes e atropelamentos, especialmente naqueles com vítimas. Do mesmo modo, poderão ajudar a identificar alguma situação que esteja provocando em grande escala o fluxo do tráfego em determinada área da cidade. Nestes casos, agentes de segurança ou de trânsito serão alertados para comparecer aos locais onde os problemas tenham sido identificados, como ocorre em qualquer outra situação.

“O objetivo das câmeras é fazer de Volta Redonda uma cidade novamente referência em segurança. Vão ajudar no ordenamento do trânsito, mas não serão usadas para aplicar multas. Pelo contrário, quem estiver andando correto e se sentir lesado pode até usar as imagens para se defender em caso de alguma suspeita de abuso”, falou Neto.

A instalação das câmeras obedece ao que mostram manchas criminais estabelecidas nos últimos anos Cris Oliveira O prefeito enfatizou que o município de Volta Redonda está recebendo mais de mil novas câmeras e que todos os bairros serão beneficiados, do Centro até as regiões mais periféricas da cidade. Cerca de 400 equipamentos já foram instalados e 100 já começaram a funcionar ativamente. Os aparelhos estão instalados em ruas da Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

As câmeras estarão integradas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), mas as 100 primeiras terão o diferencial de fornecer imagens também ao programa estadual Segurança Presente, que terá sua base na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e tem a finalidade de gerar ações de segurança pública, cidadania e atendimento social.

A instalação dos equipamentos faz parte do projeto “Cidade Monitorada”, que prevê ainda a recuperação das câmeras existentes. Volta Redonda já conta com o sistema de monitoramento Sentry, com os equipamentos de leitura inteligentes conhecidas por OCR (optical character recognition), que permitem fazer a leitura de placas. Este sistema é integrado ao banco de dados do Ministério da Justiça, permitindo detectar se o veículo tem registro de roubo/furto ou se o proprietário responde a algum processo ilícito. Uma legislação específica é preparada para adequar as câmeras ao dia a dia da cidade.

“Também estamos trabalhando junto à iniciativa privada para integrar as câmeras delas ao nosso monitoramento e ampliar ainda mais o alcance. A integração das forças de segurança, aliada à participação da sociedade, são fundamentais para termos eficácia e eficiência na segurança pública, sempre levando em conta a análise criminal, a viabilidade e o interesse público”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa.