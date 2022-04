Coordenação de Educação do MEP de Volta Redonda faz momento em alusão à Páscoa | Volta Redonda | O Dia

MEP-VR faz momento de referência à Páscoa - Divulgação

MEP-VR faz momento de referência à PáscoaDivulgação

Publicado 16/04/2022 09:39

Volta Redonda - Em alusão à Páscoa, a coordenação de ensino do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou um tempo de falas e também agrados, onde ofertou balas e bombons aos estudantes, na última quarta-feira, dia 13.

Durante a oportunidade da generosidade manifestada aos estudantes, o Movimento não se furtou de falar sobre a Páscoa como sinal, travessia e ressurgimento de coisas novas na vida das pessoas.

“Trabalhar com educação para jovens e adultos é uma benção. O momento de Páscoa faz reafirmar a oferta de esperança no ressurgimento e conhecimento para um mundo melhor. Feliz Páscoa!”, disse o vice- coordenador do MEP, diretor do Núcleo de educação do Pré-Retiro e professor de sociologia Erique Barcellos.

A conselheira do MEP e coordenadora geral de ensino no Pré-Vestibular Cidadão, Nirlene Pirassol, também deixou seu recado.

“Momento especial para junto aos nossos professores, estudantes e colaboradores referenciamos a Páscoa do Senhor Jesus. A celebração da Páscoa dentro do contexto de grandes desafios possibilita novos olhares e atitudes. Renovar nossa fé e esperança. Seguir os passos e os ensinamentos do Mestre, e fazer novas todas as coisas, sempre na perspectiva de educar para paz, amor e a justiça”, falou Nirlene Pirassol.

Professora Jessica Assis, voluntária do MEP-VR comunicou sua conquista para o ingresso como mestranda na UFJF Divulgação

Conquista

No caminho da celebração da Páscoa, o MEP-VR recebeu uma boa notícia. A professora Jessica Assis, voluntária na área de História no Pré-Vestibular Cidadão, anunciou com alegria sua conquista para o ingresso UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), como mestranda.

“Eu passei para o programa de mestrado na UFJF e as aulas voltarão a ser presenciais. Como é muito longe de Volta Redonda, lamentavelmente terei que pedir licença do MEP. Agradeço imensamente a todos pela grande oportunidade que me deram no MEP, pedir desculpas por qualquer falha no aprendizado e me colocar à disposição dos professores e alunos para qualquer coisa que precisarem”, comentou Jessica no grupo dos professores e alunos.