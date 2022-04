Toca do Coelho na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda - Cris Oliveira

Toca do Coelho na Vila Santa Cecília, em Volta RedondaCris Oliveira

Publicado 17/04/2022 12:26

Volta Redonda - A Toca do Coelho fica aberta até este domingo de Páscoa, dia 17, em Volta Redonda. O horário para visitar o local, que fica na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, é das 14h às 22h.

Toca do Coelho na Vila Santa Cecília em Volta Redonda Cris Oliveira

Mil senhas serão distribuídas para visitantes. As famílias podem tirar fotos com um casal de coelhos da Páscoa e celebrar a data de uma forma lúdica. Ainda haverá distribuição de chocolates para as crianças.