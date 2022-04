Centro Pop de Volta Redonda realiza atividades em alusão à Páscoa

Show de Talentos marcou as comemorações da Páscoa no Centro Pop em VR - Divulgação

Publicado 17/04/2022 12:40

Volta Redonda - O Centro Pop (Centro de Referência Especializado Uhady Nars) para população em situação de rua em Volta Redonda realizou um Show de Talentos para celebrar a Páscoa. Cerca de 40 pessoas participaram de apresentações de música, dança, show, desenhos e pintura.

Depois das apresentações, os usuários do Centro Pop, que fica no bairro Aterrado, um almoço foi servido para fechar as comemorações.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Especial, Denise Alves de Carvalho, durante as atividades foi possível perceber vários talentos dos usuários do Centro Pop, e o que eles são capazes de produzir.

“Através do trabalho dos educadores foi possível fazer ressurgir o dom que cada um tem. Foi muito emocionante. Encontros como esse promovem a socialização e momentos de alegria”, falou a diretora.

A coordenadora do Centro Pop, Joveline Batista Tomas, disse que esse primeiro Show de Talentos teve como objetivo, promover atividades coletivas e proporcionar descontração aos participantes.

“Atividades como essa representam a esperança de não desistir. Conhecemos e respeitamos cada história aqui e ter esse momento com eles é muito especial. É saber que o nosso trabalho é uma luta diária, mas que é possível conseguir alcançar os nossos objetivos”, falou a coordenadora.

Um dos participantes foi Cleiton da Costa Silva, de 33 anos. Ele participou das atividades fazendo uma apresentação de Dança do Ventre.

“Sou muito bem atendido no Centro Pop. Estou passando por um momento difícil e aqui encontrei tudo que preciso no momento. Todos me apoiam, me incentivando a participar das atividades propostas. O que vale para mim é o afeto que recebo de toda a equipe. Só tenho a agradecer”, comentou Cleiton.