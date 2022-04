Voltaço perde por 3 a 1 para o São José-RS - Divulgação

Publicado 17/04/2022 13:19

O Voltaço foi derrotado por 3 a 1 pelo São José-RS em partida válida pela 2° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Passo d’Areia, no sábado, dia 16.

O São José abriu o placar aos três minutos de jogo, com Cristiano, e marcaram novamente com Marcelo, aos 26 minutos. Já o gol tricolor foi marcado por Wendson, aos 37 minutos da segunda etapa.

O Volta Redonda FC recebe na próxima rodada, o Altos-PI. O jogo será no domingo, dia 24, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.