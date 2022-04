Última morte registrada devido à covid-19 ocorreu em 17 de março, em Volta Redonda - Reprodução

Última morte registrada devido à covid-19 ocorreu em 17 de março, em Volta RedondaReprodução

Publicado 18/04/2022 14:16

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda ressaltou que a cidade está há mais de um mês (32 dias) sem registrar mortes por covid-19. O último óbito em decorrência da doença no município ocorreu em 17 de março, mas, a SMS explicou que a causa da morte foi confirmada em 23 de março.

Ainda segundo a SMS, a diminuição do número de óbitos está relacionada também ao avanço da vacinação. No total, no município, 18.492 doses contra a covid-19 já foram aplicadas. Volta Redonda foi uma das primeiras cidades do estado do Rio de Janeiro na ampliação de faixas etárias para a vacinação, e também para aplicar as doses de reforço.

A SMS destacou que além da redução significativa de mortes, a taxa de positividade de testes, que detectam a covid-19, também apresenta estabilidade, não registra aumento significativo na confirmação de casos. A cidade está na bandeira amarela, ou seja, de risco baixo para a doença, na classificação do mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto destacou as ações realizadas no enfrentamento à covid-19. Junto com a vacinação, a Prefeitura intensificou a abertura de leitos clínicos, UI e de UTI no Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), Hospital do Retiro, no tratamento da doença na rede pública.

O prefeito ressaltou que as alas, antes exclusivas para a doença, começaram a ser destinadas no tratamento de outras patologias, pois o índice de ocupação segue em queda.

“Nós conseguimos abrir leitos próprios sem a necessidade de alugar. Os leitos vão ficar como um legado para a saúde pública no tratamento de outras doenças. Essas alas da Covid-19 estão ajudando outros pacientes na rede e há qualquer momento, caso haja necessidade, podemos reverter essa medida, mas torcemos para que não tenhamos mais moradores infectados com o vírus. Gente, outra coisa importante é se vacinar, quem ainda não tomou a dose procure a unidade mais próxima e vacine-se”, falou Neto.