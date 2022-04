Ação entrega 2.000 caixas de bombom em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 18/04/2022 06:59 | Atualizado 18/04/2022 06:59

Volta Redonda - O Projeto Social Nós do Povo há mais de seis anos faz a distribuição de chocolates nas comunidades de Volta Redonda. Neste ano, 2.000 caixas de bombons foram entregues. Empresas e pessoas físicas doaram os produtos. A ação reuniu voluntários que se dividiram nas comunidades onde aconteceram as entregas.

Além dos pontos de distribuição no Complexo da Vila Brasília, como Belo Horizonte, Vale Verde e Coqueiros, os voluntários de outros locais da cidade também contribuíram nos Bairros Santa Rita de Cássia e Santa Rita do Zarur e dentro do Conjunto “Minha Casa, Minha Vida, no bairro São Sebastião.

“Para as crianças não faltou alegria e para os voluntários é uma forma de verdadeiro espírito da Páscoa”, comentou a organização do evento.