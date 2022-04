operação "VR em Ordem" ocorreu entre a sexta-feira, 15, e o domingo,17 - Divulgação

Volta Redonda - A operação “VR em Ordem” realizada entre a sexta-feira, dia 15, e o domingo, dia 17, recolheu nove veículos irregulares (quatro automóveis e cinco motos) ao Depósito Público Municipal. A ação integrada da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuam com rondas em lugares de grande movimento e nos locais denunciados pela população.

Os automóveis foram alvos de denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Os carros estavam estacionados bloqueando garagens, mesmo após agentes da GMVR terem procurado os proprietários e oportunizarem aos mesmos a retirada dos veículos.

Além disso, um automóvel foi removido por estar em estado de abandono em via pública e o dono não ter cumprido com o decreto 15.601/19, que trata sobre a retirada de veículos sucateados ou abandonados nas ruas da cidade.

operação "VR em Ordem" ocorreu entre a sexta-feira, 15, e o domingo,17 Divulgação

Já as quatro motocicletas foram recolhidas por apresentaram as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículo sem placa, entre outras. As motocicletas também foram denunciadas ao Ciosp.

“É preciso que a população continue a denunciar os maus motoristas, que deixam seus veículos bloqueando o direito de ir e vir das pessoas, entre outros incômodos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.