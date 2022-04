Alimentos com tema de Páscoa foram dados a pássaros, primatas, felinos e outros - Divulgação

Publicado 18/04/2022 19:01

Volta Redonda - Refeições com tema de Páscoa foram servidas aos animais do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) na tarde de domingo, dia 17, horário em que eles estão mais ativos. A equipe dos setores de Biologia e Veterinária preparam os alimentos que foram oferecidos como forma de enriquecimento ambiental.

No cardápio, melancias no formato de coelhos com orelhas feitas de abobrinha, banana, cascas de fruta, vagem e maçã foram algumas das opções. Aos psitacídeos (maritacas, papagaios, araras) e tucanos foram oferecidos grãos e sementes que formaram a imagem de um coelho. Os primatas puderam se deliciar com ovos cozidos e ração, envolvidos em uma folha de palmeira leque e fitas de sisal que lembrou uma embalagem de Páscoa, assim como os quatis e o cachorro do mato. Já aos felinos (tigre e onça pintada), foi dada carne bovina, também envolvida em formato de ovo de Páscoa.

O biólogo Jeferson Miranda, disse que as atividades como essa já fazem parte da rotina no Zoo-VR. O objetivo é fazer com que os animais se exercitem e pratiquem seus instintos.

"A gente busca sempre promover atividades em que os animais se sintam melhor, é uma ação de bem-estar. Todos esses objetos oferecem um certo grau de dificuldade de acesso ao alimento. Isso faz com que o animal exercite as habilidades cognitivas e de instinto", falou Miranda.