Saae realiza construção de quase cinco quilômetros de rede de distribuição na região do Roma - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Saae realiza construção de quase cinco quilômetros de rede de distribuição na região do Roma Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 19/04/2022 10:28

Volta Redonda - O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) retomou a construção de 4.686 metros de rede de água potável na região do bairro Roma, em Volta Redonda. Cerca de 60 famílias que vivem no Núcleo Santa Bárbara, na divisa do município com Getulândia, distrito de Rio Claro serão beneficiadas com a obra.

Segundo o Saae, a conclusão do serviço, que inclui instalação dos hidrômetros, deve acontecer em quatro meses. O investimento é de aproximadamente R$ 580 mil e visa melhor a qualidade de vida da comunidade e eliminar riscos de doenças provocadas pela falta de água potável.

O diretor executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, disse que o serviço foi iniciado em março de 2020, na gestão municipal anterior, mas paralisado um mês depois.

“Pelo tempo de interrupção da obra, o município corria o risco de perder a verba vinda do Governo Federal, por meio da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), do Ministério da Saúde, para investimentos em saneamento básico. Com empenho da equipe, recuperamos o investimento, pagamos a dívida com a empresa responsável pelo serviço e conseguimos que retomassem o trabalho”, falou PC.

Saae realiza construção de quase cinco quilômetros de rede de distribuição na região do Roma Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ainda segundo PC, a água vem do reservatório do bairro Roma, então foi construída uma casa de bomba, perto do número 4.460, necessária por conta do relevo do terreno.

“No início da tarde de segunda-feira, 18, funcionários da LDN Empreendimentos e Construções Eirele recomeçaram a implantação da rede de água potável às margens da Rodovia Francisco Vilela Arantes, que liga os bairros da região do Roma ao distrito de Getulândia”, comentou PC.

No mesmo dia, o diretor do Saae-VR e o representante da empresa responsável pela obra, Diego Erasmo da Silva, conversaram com moradores do Santa Bárbara e solicitaram um novo cadastramento.

“O objetivo é atender a todas as famílias da comunidade. Como o trabalho foi interrompido por dois anos, o lugar cresceu e ganhou mais casas. Com isso será necessário um estudo para levar água a todos os imóveis”, esclareceu PC.

Marina Ramos, que nasceu e foi criada no Núcleo Santa Bárbara, relatou que sua família foi uma das primeiras a se estabelecer na região.

“Tenho 61 anos e sempre vivi aqui. Aqui a água é de poço, e a gente tem que carregar água quase todo dia para o nosso consumo. É bom saber que as coisas vão melhorar”, citou.

Já o morador e comerciante no local, Luiz Vervloet Gaiba, ficou de reunir os vizinhos para fazer o novo cadastramento.

“Vou fazer uma reunião para verificar o número exato de domicílios”, se comprometeu o morador.