Trabalhos de manutenção acontecem em Volta Redonda através do programa "Meu Bairro + Limpo" - Divulgação

Publicado 19/04/2022 10:39

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 19, o programa "Meu Bairro + Limpo", da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda chega ao Santa Rita de Cássia. Serão realizados serviços de: capina, roçada, pintura de meios-fios e a retirada de entulhos. Nos últimos dias, o projeto esteve nos bairros Retiro e Dom Bosco. Nos locais foram feitas a limpeza e a manutenção de diversas ruas e avenidas.

Esta ação de reforço na manutenção pública ocorre desde o início do mês, com a contratação de mais funcionários e de uma empresa terceirizada. Cerca de 180 colaboradores estão envolvidos nos mutirões. Além do "Meu Bairro + Limpo", a SMI faz serviços diários de manutenção que seguem por outros bairros.

Na segunda-feira, dia 18, a operação tapa-buracos alcançou os bairros: Jardim Amália, Padre Josimo e Aterrado. As equipes também promoveram a retirada de entulhos no Eucaliptal, Santa Cruz, Mariana Torres, Belo Horizonte, Padre Josimo, Roma e Morro da Conquista. Houve a limpeza de bueiros nos bairros: Coqueiros, Laranjal, Retiro, Belo Horizonte e Roma I. E reparos com a troca de bueiros no Vale Verde, São Luiz, Aterrado, Santo Agostinho, Padre Josimo, 249 e Belmonte.

Já a retirada de mato ocorreu em trechos da Vila Santa Cecília, Casa de Pedra, Nova Primavera, Jardim Europa, Morada da Colina, Vila Rica, São Cristóvão, Santo Agostinho, Jardim Europa, Jardim das Américas, Volta Grande e Dom Bosco.

A programação do "Meu Bairro + Limpo" prevê ações nos bairros: Roma (27 a 30 de abril), Água Limpa (4 a 7 de maio) e Santa Rita do Zarur (12 a 14 de maio).