Prefeitura de Volta Redonda emite nota sobre ônibus elétricos - Divulgação

Prefeitura de Volta Redonda emite nota sobre ônibus elétricos Divulgação

Publicado 19/04/2022 19:42

Volta Redonda - No final da tarde desta terça-feira, dia 19, a Prefeitura de Volta Redonda divulgou um comunicado esclarecendo sobre a não circulação dos ônibus elétricos do Tarifa Zero. A nota da prefeitura afirma que um contrato de manutenção com a empresa fabricante dos ônibus elétricos em operação na cidade está em fase de finalização.

Segundo o comunicado, o governo municipal “não mediu e não vai medir esforços para dar continuidade ao Projeto Tarifa Zero ao longo da atual Administração”. Ainda segundo a prefeitura, os veículos adquiridos na gestão anterior, por cerca de três milhões de reais, não foram quitados.

O pagamento só foi realizado neste ano, o que prejudicou o serviço de manutenção dos veículos porque sem o pagamento do débito, a empresa especializada, não aceitava fechar o contrato. Ainda conforme o comunicado da prefeitura, apenas a partir do pagamento foi possível preparar um contrato de manutenção, “o projeto poderá funcionar de maneira regular, sem prejudicar a população”.

Na nota, a Prefeitura de Volta Redonda destaca que tenta colocar pelo menos um veículo para funcionar até a manhã desta quarta-feira, dia 20. Já para segunda-feira, dia 25, ônibus extras serão colocados para fazer as linhas do projeto Tarifa Zero até que a manutenção seja concluída e os veículos elétricos retornem às ruas. “Reafirmamos: não há risco do projeto ser encerrado.”