Ex-estudantes do MEP-VR são eleitos para direção do CADOM- UFF, Campus Aterrado - Divulgação/ MEP-VR

Publicado 21/05/2022 10:54

Volta Redonda - O acadêmico de Direito, conselheiro e ex-aluno do MEP-VR (Movimento Ética na Política) de Volta Redonda, Pedro Paulo Vidal, foi eleito presidente do Centro Acadêmico Dom Waldyr Calheiros (CADOM-UFF), Campus Aterrado.

Apenas uma chapa concorreu ao pleito, e teve a participação de 51 estudantes. A eleição para nova diretoria aconteceu na noite de quarta-feira, dia 18.

A chapa encabeçada por Pedro Paulo Vidal teve a unanimidade dos votos. O estudante agradeceu pela vitória e disse estar diante de uma grande responsabilidade.

“Estamos diante de grandes desafios, o principal será o envolver o conjunto de estudantes para caminharmos melhor. Quero manter as boas práticas da gestão da Amanda, nossa querida ex-presidente, uma verdadeira heroína na sua gestão. Ela é um exemplo pra mim”, falou Pedro Paulo.

A segundo o acadêmico ele também vai trabalhar a questão da comunicação.

“Vou priorizar o trabalho em equipe, dar transparência ao processo e dinamizar a comunicação, afinal o aprendizado da “Escola MEP’’ tem me proporcionado muitas conquistas, e me provocado mais na construção da cidadania humanitária”, contou o presidente eleito.

O conselheiro e diretor de Ensino no MEP, Davi Souza, (oriundo do Pré-Vestibular Cidadão), também comentou a vitória da chapa.

“A nossa expectativa é muito boa, trabalharemos para aglutinar mais estudantes, em especial dos períodos iniciais. Buscar o melhor para o nosso curso e manter sintonia com a sociedade”, disse o novo tesoureiro do CADOM.

Segundo informou a ex-presidente do CADOM-UFF, Amanda Mattos, a posse da nova diretoria, que conta com 13 membros, ocorreu no dia 20 de maio, no auditório da UFF.