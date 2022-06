Atividades acontecerão neste domingo, dia 5, das 10h às 16h - Geraldo Gonçalves

Publicado 04/06/2022 10:46

Volta Redonda - O Dia Mundial do Meio Ambiente será lembrado neste domingo, dia 5, no Zoológico Municipal de Volta Redonda. As atividades irão unir diversão e educação ambiental e acontecerão das 10h às 16h. A programação especial contará com a participação de grupos de escoteiros da região, do 22º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) e dos projetos TAMPET Sul Fluminense e Óleo Local.

Os oficiais do 22º GBM realizarão ações socioeducativas ambientais, com foco de prevenção a incêndios florestais, além de promoverem uma exposição de alguns equipamentos utilizados nestas situações de combate às queimadas. Já os projetos TAMPET Sul Fluminense e Óleo Local irão arrecadar óleo de cozinha usado, tampinhas plásticas e lacres de latinhas.

Ainda o 22º Grupo Escoteiro São Judas Tadeu, 53º Grupo Escoteiro Vigilante da Acácia e o 58º Grupo Escoteiro Barra Mansa irão realizar o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), que é uma ação ecológica que movimenta os escoteiros nos quatro cantos do país.

Segundo o coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, eventos e ações assim são muito importantes u pois incentivam a preservação do Meio Ambiente.

“É uma forma de conscientização e educação ambiental para as pessoas que visitam o Zoológico. Vamos aproveitar este público que estará aqui, para podermos informar e falar da importância de preservarmos o Meio Ambiente, principalmente das atividades de coleta seletiva, reciclagem e reuso”, falou Jadiel.