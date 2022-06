Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Volta Redonda irá promover uma Roda de Conversa sobre o tema - Divulgação

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, Volta Redonda irá promover uma Roda de Conversa sobre o temaDivulgação

Publicado 05/06/2022 23:57

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 6, às 14h, Volta Redonda promove a “Roda de Conversa – Meio Ambiente e Direitos Humanos”. O evento acontecerá no auditório do Centro Cultural da FCSN, na Vila Santa Cecília.

A ação será realizada pela Secretária Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e com apoio da Fundação CSN (FCSN).

A Roda de Conversa ocorrerá em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (celebrado em 5 de junho). A diretora do Departamento de Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, explica o objetivo do evento.

“Esse tema está diretamente interligado com a proteção de todas as formas de vida. Nesse sentido, a gestão pública propõe a escuta e o debate sobre as questões socioambientais que envolvem toda a sociedade”, falou Josinete.

Além da diretora, também participarão do evento, a secretária da SMDH, Glória Amorim; o secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo; e Luis Felipe Cesar, que é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba.