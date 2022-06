GMVR prende em flagrante suspeito de roubo de celular - semop

Publicado 08/06/2022 18:54

Volta Redonda - Um homem, de 26 anos, foi detido em flagrante nesta terça-feira, dia 7, suspeito de roubar um aparelho celular das mãos de um adolescente, de 16 anos, em Volta Redonda. A ação foi realizada por guardas municipais, nas proximidades da Praça Japão, na Vila Santa Cecília.

A vítima e uma amiga pediram ajuda aos agentes da Guarda Municipal (GMVR) para reaver o telefone. Eles relataram sobre as roupas do suspeito e a bicicleta que usava. Os guardas solicitaram apoio e iniciaram as buscas ao homem.

Em seguida, outros dois agentes viram um indivíduo saindo do prédio desativado do antigo hospital São Camilo, na Rua Lions Club. O homem usava outras roupas, mas a bicicleta era igual à descrição da vítima. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi abordado pelos agentes e levado para a Delegacia de Polícia, a 93ª DP, onde foi reconhecido pela vítima. Depois, os GMs encontram as roupas descritas pela vítima em um cômodo do prédio inativo.

Os guardas municipais ligaram para o número do celular da vítima e uma pessoa atendeu e explicou que viu quando o suspeito jogou o aparelho na ciclovia, perto da Rodoviária Francisco Torres, quando fugia dos agentes. O aparelho foi devolvido ao adolescente.

Ainda segundo a GMVR, o suspeito tem uma vasta ficha na polícia, tendo cumprido detenções no sistema prisional desde 2015, inclusive por envolvimento em homicídio, corrupção de menores e roubo majorado.

“O suspeito tem várias passagens pela polícia e certamente esse tipo de roubo vai diminuir na região, após essa prisão em flagrante. Quero parabenizar a ação dos GMs Nilsandra, Marcus Vinícius, Linhares e Hugo, sempre atentos aos locais onde ocorrem as práticas delituosas. O foco é a defesa da segurança pública”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.