Semop e Segurança Presente se reúnem para organizar as ações em VR - Divulgação

Semop e Segurança Presente se reúnem para organizar as ações em VRDivulgação

Publicado 07/06/2022 15:42

Volta Redonda - Uma reunião planejou estratégias e ações do programa Operação Segurança Presente no município de Volta Redonda. As atividades acontecerão na Vila Santa Cecília e a Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

O encontro ocorreu nesta semana, e teve a participação do coordenador do programa do Governo do Estado, capitão José Eduardo Martins Silvério, e o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula, e o coordenador do Ciosp, subtenente Alexandre.

“Foi uma reunião de trabalho para que nós pudéssemos alinhar e trabalhar de forma integrada, otimizando os recursos. Serão feitas algumas operações entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o Segurança Presente, e vamos planejar juntos para ocupar o maior número de espaços”, contou o secretário Luiz Henrique.

O município de Volta Redonda, dentro do projeto Cidade Monitorada, já conta com 100 câmeras nos locais de atuação do Segurança Presente. Este assunto também foi tratado durante a reunião, uma vez que os policiais militares inseridos no programa possuem acesso às imagens geradas pelos equipamentos e ficam em contato direto com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Conversamos sobre o melhor ajuste das câmeras para cobrir as regiões, entender o que estava sendo necessário, para que fizéssemos um planejamento mais eficaz”, explicou o secretário da Semop.