Primeiro dia da Melhor Idade em Teresópolis tem muita diversão - Pedro Borges

Primeiro dia da Melhor Idade em Teresópolis tem muita diversão Pedro Borges

Publicado 07/06/2022 10:56

Na tarde desta segunda-feira, dia 06, o primeiro grupo da Melhor Idade de Volta Redonda chegou a Teresópolis. Os primeiros ônibus chegaram ao Hotel Le Canton por volta de 12h. Logo após o desembarque foi servido o almoço.

Depois da refeição, os idosos foram para seus quartos, todos com aquecedores, e se dividiram para os passeios e eventos programados pela equipe de recreação do hotel. O grupo também conta com o auxílio de profissionais da SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), que estão presentes na viagem.

No final da tarde, os idosos participaram de um chá da tarde, com direito a show de violino. No período da noite, o jantar foi servido e, depois foi realizado um baile.

Primeiro dia da Melhor Idade em Teresópolis tem muita diversão Pedro Borges

As amigas: Ana Maria, 69 anos, Leonor, de 72 anos, e Dulcileia, de 69, todas do bairro Retiro, falaram sobre a alegria da viagem. “Depois de um longo tempo, muito gratificante poder participar de uma viagem assim, em um local tão aplausível. Muito bom, de verdade”, falou Ana.

Leonor relatou o fizeram durante o primeiro dia de passeio: “Está tudo ótimo. Já passeamos bastante, fomos também para a fazenda, almoçamos uma comida maravilhosa e estamos nos divertindo bastante mesmo. Já fomos para Angra, Caxambu, São Lourenço, Búzios, enfim, já foram mais de dez viagens. Estávamos sentindo muita falta”, disse.

O morador do bairro Siderlândia, João Batista da Silva, de 72 anos, já tinha viajado várias vezes com a Melhor Idade, e inclusive, esta é a segunda vez que ele visita o Hotel Le Canton.

“Hoje é a segunda vez que venho aqui para Teresópolis. Foi maneiro da primeira vez e agora está melhor ainda. Senti muita falta da viagem, porque a gente acostuma, fica sempre na ansiedade para a próxima e com a pandemia, acabou dando um tempo, mas agora estamos de volta. Estou feliz demais e curtindo muito este dia maravilhoso”, declarou o idoso.

Já moradora do bairro Jardim Ponte Alta, Maria do Rosário, 70 anos, está na sua primeira vez na viagem e falou sobre a experiência.

“Muito bom. Tudo maravilhoso. A comida, os castelos e os passeios. Nossa, está tudo demais. É muito bonito isso aqui. Estou aproveitando bastante e já querendo a próxima vez, porque, com certeza, vou querer estar aqui novamente”, comentou Maria.

O grupo retorna para Volta Redonda nesta terça-feira, dia 07, após o almoço. Participarão das viagens até o dia 21 de novembro, cerca de 7.800 idosos, divididos em 17 grupos.