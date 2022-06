UGC de Volta Redonda retira das ruas 103 veículos abandonados em maio - Divulgação

Publicado 06/06/2022 17:56

Volta Redonda - Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda apontou que 103 veículos abandonados foram recolhidos das ruas da cidade. As ações ocorreram no mês de maio. No mesmo período, 513 árvores foram podadas em 65 bairros.



Cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) realizam os serviços. Segundo a Semop, a prioridade nas ações da poda é a segurança primária, para assim desobstruir a iluminação pública e tirar os galhos que ofereçam perigo.

Já no caso dos veículos em estado de abandono, a retirada acontece após contato com os proprietários e um prazo para recolhimento, conforme Decreto 15.601. A equipe da UGC mantém contato direto com a pessoa através de grupos de WhatsApp, para facilitar a comunicação e encontrar as soluções mais rápidas às solicitações feitas.Do total de 103 veículos, oito automóveis foram removidos ao Depósito Público Municipal, pois os proprietários não realizaram a retirada dentro do prazo estabelecido.Os seguintes serviços também foram feitos pela UGC: 02 apoios para a fluidez de trânsito por causa de acidentes; 02 desobstruções de calçada para livre acesso aos pedestres; e 02 veículos removidos ao Depósito Público por condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).Dentro as ações das equipes estão: as rondas com paradas periódicas por todos os bairros e unidades escolares do município. As denúncias e pedidos de serviços podem ser feitos à Central de Atendimento Único (CAU), do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e da Guarda Municipal, através dos números de emergências 156, 190, 153 e 199.