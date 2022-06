Furban- VR entrega obra de muro de contenção no bairro Açude - Divulgação

Publicado 06/06/2022 13:00

Volta Redonda - A obra de um muro de contenção foi concluída no bairro Açude, em Volta Redonda. A intervenção foi realizada pelo Fundo Comunitário (Furban-VR). A estrutura que conta com calçamento visa prevenir danos provocados por chuvas fortes, melhorar e tornar mais seguros o trecho por onde a população passa todos os dias.

Segundo o Furban, o trabalho levou 60 dias, com R$ 130 mil investidos na construção do muro que fica entre a Avenida Francisco Antônio Francisco, no Açude, com a Rua Itaqui, no Belmonte. O diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, foram 82 metros de calçamento e muro de contenção, com a chamada "canaleta a jusante do talude", que auxilia no escoamento das águas da chuva.

"É um muro convencional, dotado de canaleta. Foram 34 colunas e todo pensado no escoamento da água da chuva. Este trabalho busca mitigar os efeitos e dar maior segurança aos moradores da localidade", explicou o engenheiro Cristiano.

A previsão é que a prefeitura, em 2022, através do Furban, invista mais de R$ 2,9 milhões. O diretor-presidente do Furban-VR, José Martins de Assis, o "Tigrão", ressalta que com isso, regiões periféricas receberam melhorias, aumentando a segurança dos moradores.

"São intervenções emergenciais e preventivas que vão beneficiar comunidades carentes, visando sempre a segurança da população. A parceria com o Conselho Comunitário, que representa os moradores de áreas de posse, além das associações de moradores dos bairros, tem sido fundamental para definirmos a melhor estratégia e atender a quem mais precisa. São intervenções que melhoram o dia a dia das comunidades e levam mais qualidade de vida”, disse Tigrão.