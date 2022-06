O Voltaço venceu o Vitória-BA por 2 a 1 no Barradão - Divulgação

Publicado 05/06/2022 23:35 | Atualizado 06/06/2022 00:16

O Voltaço venceu o Vitória-BA por 2 a 1 no Barradão neste domingo, dia 05. Igor Bolt e Lelê marcaram os gols do Volta Redonda. Com a vitória, o Esquadrão de Aço entrou para o G8 do Campeonato Brasileiro Série C.

O próximo jogo do Volta Redonda pela Série C será contra o Remo-PA na segunda-feira, dia 13, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.

Na quinta-feira, dia 9, às 19h, o Esquadrão de Aço volta a atenção para a semifinal da Taça Santos Dumont, quando joga contra o Olaria, no estádio Raulino de Oliveira.