Mais de 400 integrantes da Melhor Idade de VR embarcaram na manhã desta segunda-feira, dia 6, para Teresópolis - Divulgação

Mais de 400 integrantes da Melhor Idade de VR embarcaram na manhã desta segunda-feira, dia 6, para TeresópolisDivulgação

Publicado 06/06/2022 12:22

Volta Redonda - Na manhã desta segunda-feira, dia 6, cerca de 400 integrantes da Melhor Idade de Volta Redonda distribuídos em 10 ônibus foram para Teresópolis, na Região Serrana do estado. O embarque aconteceu na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente à prefeitura.

Os idosos são participantes das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e dos grupos de convivência da Secretaria de Ação Comunitária (Smac). Este grupo começa a sequência de viagens do “Viva a Melhor Idade”, projeto que foi retomado neste ano pela prefeitura após quatro anos, como explica a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

“Isso é uma alegria, a gente voltar a ver esse movimento. Estamos praticando saúde. E este ano estamos indo com menos participantes do que, tenho certeza, de que teremos no ano que vem. E lá eles vão aproveitar muito”, disse a secretária que acompanhou o embarque.

Durante a estadia em um hotel, os viajantes vão aproveitar atividades recreativas e de lazer. O morador do Retiro, Jorge Luiz de Andrade, 74 anos, está participando pela primeira vez.

“Estamos indo eu e minha irmã e espero que a viagem seja maravilhosa. Nuca fui lá, mas dizem que é maravilhoso. É muito bom viajar, porque a pessoa ficar em casa, parada, e com a idade que temos, não dá. Tem que sair, passear e esse passeio é muito importante para nós”, falou Jorge Luiz, que pratica caminhada e academia na Arena do Aterrado.

No total, 7.800 idosos irão participar do projeto. Eles foram divididos em 17 grupos, que participarão das viagens até o dia 21 de novembro. Com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar, a Melhor Idade também vai aproveitar as atividades e atrações programadas do hotel, como: castelo, baile, parque aquático, entre outras.

Mais de 400 integrantes da Melhor Idade de VR embarcaram na manhã desta segunda-feira, dia 6, para Teresópolis Divulgação

A moradora do Santo Agostinho Lea Lourenço da Silva, 70 anos, conta que foi em todas as viagens desde quando o projeto começou. Atualmente ela pratica ginástica pela Smel e faz parte do grupo da Terceira Idade do Cras (Centro de Referência da Assistência Social).

“Já fiz Tai Chi Chuan, capoeira, aula de dança, hidroginástica. São 70 anos muito bem vividos, principalmente depois que comecei a viajar. Todos os lugares foram maravilhosos. Fortalece a autoestima, a vontade de viver. Obrigada aos professores e ao prefeito, que dá essa força para nós. Vou continuar com essa felicidade, com esses momentos maravilhosos e completos”, comentou Lea.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que estava presente no momento do embarque, aproveitou para desejar uma boa viagem aos.

“É muito gratificante ver a alegria no rosto da nossa querida Melhor Idade. Com apoio do governo do estado, estamos conseguindo recuperar a cidade e os projetos tão importantes para a população. E as viagens permitem mais saúde a esse público. É um investimento na qualidade de vida e um reconhecimento aos nossos idosos que tanto fizeram e continuam fazendo pela nossa cidade”, declarou Neto.