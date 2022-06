Todos os projetos serão requeridos e acompanhados de forma online - Cris Oliveira

07/06/2022

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 7, aconteceu a apresentação do Aprova Digital, um novo sistema digital para aprovação de documentos e processos de forma online. O programa começará a ser usado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) e pela secretaria de Meio Ambiente (SMMA).

O lançamento foi realizado no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. De acordo com a prefeitura, uma capacitação ocorre também para os funcionários que estarão envolvidos na operação do sistema. O cadastro gratuito para ter acesso ao sistema será através do endereço https://voltaredonda.prefeituras.net

O morador ou seu responsável técnico terá acesso, com usuário e senha, para solicitar e acompanhar todo andamento de seu requerimento. Todos os projetos por meio de processos físicos serão solicitados e seguidos de forma online, e para cada movimentação e análise, o usuário receberá um aviso.

“Nossos analistas farão toda a análise dos documentos e projeto anexados, apontando as possíveis exigências até sua finalização, quando então poderão fazer o download do documento solicitado”, destacou o presidente do IPPU, Abimailton Pratti da Silva.

O sistema será voltado para aprovar de forma remota os principais documentos e processos do Controle Urbanístico, entre eles: certidões, projetos de construção, parcelamento do solo e fiscalização de obras no município, como explica Abimailton.

“O que antes era requerido e respondido em papel, passará a ser emitido e disponibilizado eletronicamente. Isso torna as aprovações mais rápidas e os processos mais modernos, criando um ambiente eficiente para empresas e cidadãos”, esclareceu Abimailton.

O IPPU realizará a implantação do novo sistema em três etapas. A primeira vai oferecer o serviço de aprovação de certidões, como: Mudança de Logradouro; Tabelamento; Mudança de Município; Características e Confrontações; Condomínio.

Na segunda etapa, serão inseridos no sistema serviços relacionados a projetos de construção e aprovação de projetos online, incluindo finalização da Certidão de Uso de solo (zoneamento) e para instalação de água; Licença para Obras diversas; aprovação de obras públicas; aprovação de novas construções e acréscimo. A terceira e última fase da implantação irá envolver documentos sobre regularização de construções; habite-se; parcelamento do solo; e fiscalização.