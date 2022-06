Já foram assentados cerca de 2,1 mil metros de nova tubulação e instalado cavalete no Córrego dos Carvalhos - Cris Oliveira

Já foram assentados cerca de 2,1 mil metros de nova tubulação e instalado cavalete no Córrego dos Carvalhos Cris Oliveira

Publicado 07/06/2022 16:02

Volta Redonda - A troca de toda a rede de abastecimento de água da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, segue em Volta Redonda. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), mais de 2.100 metros de tubulação já foram assentados.

Ainda de acordo com a autarquia, os serviços ocorrem nas proximidades do Córrego dos Carvalhos, onde já foi concluída a instalação de um dos cavaletes para retenção de sujeira e o outro cavalete será instalado no Córrego dos Coqueiros, conforme explica o presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

“O cavalete fica embaixo da ponte e tem a finalidade de reter a sujeira caso o nível do rio suba. Também vamos colocar ventosas para tirar o ar. Quando você precisa parar a estação para alguma manutenção, por exemplo, é necessário esvaziar e quando volta o fluxo da água, tem pressão e as bolhas de ar, e as ventosas têm esse trabalho de retirar o ar”, disse Paulo Cezar de Souza, o PC.

O Saae- VR ressaltou que serão trocados mais de cinco quilômetros de rede de abastecimento de água, com investimentos de cerca de R$ 13 milhões. A ideia é resolver um problema histórico no abastecimento da cidade, e assim beneficiar aproximadamente 130 mil habitantes nos bairros atendidos pela rede.

“A obra está indo bem, porque é extremamente difícil, pelas interferências que existem: seja das redes que já se encontram instaladas quanto do trânsito”, comentou PC.

Já foram assentados cerca de 2,1 mil metros de nova tubulação e instalado cavalete no Córrego dos Carvalhos Cris Oliveira

Conforme os dados do Saae, ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, 4.614 metros de rede adutora de água potável, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido são construídos.

Ainda serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, chegando ao total de 5.274 metros. Aproximadamente serão investidos R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais que serão utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos.