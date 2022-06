O atacante Lelê falou sobre a expectativa para a semifinal com o Olaria - André Moreira/VRFC

Publicado 08/06/2022 19:15

Volta Redonda - O Voltaço recebe o Olaria nesta quinta-feira, dia 9, às 19h, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca A2. O Volta Redonda está invicto e possui a melhor campanha da primeira fase da Taça Santos Dumont.

Como terminou na primeira colocação do grupo B, o Voltaço joga com a vantagem do empate para avançar à decisão. O atacante Lelê comenta sobre a partida e que o time não deve entrar em campo pensando apenas na vantagem que tem.

“É uma equipe bem conhecida, com bons jogadores, foi campeã da divisão que disputou ano passado e vem forte para esta competição também. É muito bom jogarmos pelo empate, o fato também do jogo ser dentro de casa, mas não podemos sentar em cima desta vantagem, porque muitas equipes acabam perdendo justamente por se acomodarem com ela. Temos que entrar em campo focados em fazer o nosso jogo, impor o nosso ritmo, porque só assim iremos conquistar a classificação para a decisão”, falou Lelê.

Para este jogo, o Esquadrão de Aço não poderá contar com o volante Danrley, que cumpre suspensão automática.