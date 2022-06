Reunião discute segurança pública em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 09/06/2022 11:12

Volta Redonda - O 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Volta Redonda tem novo comandante, o coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva. Ele participou de uma reunião com o Prefeito Antonio Francisco Neto nesta semana.

Além do coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, também estavam presentes no encontro no gabinete do prefeito, o comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros e o presidente da Câmara Municipal, Sidney Dinho.

Durante a reunião, o coronel Martins ainda falou um pouco sobre sua experiência em outras unidades e disse ter ficado impressionado com a estrutura em Volta Redonda, especialmente com os esforços de Neto para implantar novamente o sistema de monitoramento com câmeras de segurança.

A inauguração da base do projeto Segurança Presente e a chegada do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) também foram tratadas no encontro.

“Viemos para manter tudo aquilo que estava dando certo e também para buscar avançar. Temos observado a melhora nos índices de segurança na região do nosso batalhão, mas sabemos que precisamos ir além”, disse o coronel Martins.

O prefeito Neto comentou que a Prefeitura de Volta Redonda em todas as suas gestões se notabilizou por assumir uma postura mais participativa na área da segurança pública.

“Estamos aqui, de portas sempre abertas, para ajudar no que for necessário. Nós estamos investindo muito em tecnologia para aumentar a segurança, mas sem a integração de todas as forças nada adianta. Fico muito feliz com a visita do Martins e do nosso amigo Malheiros. Tenho certeza de que vamos fazer um grande trabalho juntos”, falou Neto.

Neto afirmou que buscará formas de reforçar o quadro de pessoal do 28º BPM diante da formação de novas turmas de recrutas da Polícia Militar. Os participantes da reunião se comprometeram a atuar para agilizar a implantação do Proeis na cidade. O Segurança Presente atua nas áreas comerciais da Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, Já o Proeis vai fortalecer a segurança no Retiro e Aterrado.