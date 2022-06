Bruno Gallo marcou o gol do Voltaço na noite festa quinta-feira, dia 09, no Raulino de Oliveira - Divulgação

Publicado 10/06/2022 00:06

Volta Redonda - O Voltaço empatou em 1 a 1 com o Olaria e está classificado para a final da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato do Carioca A2. O jogo aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 09, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Os gols da partida aconteceram na segunda etapa, Bruno Gallo marcou para o Esquadrão de Aço, aos 42 minutos, e Paulo empatou para os visitantes, aos 46 minutos.

Na decisão, o Voltaço irá enfrentar o Macaé. A data do jogo ainda não foi definida. Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço enfrenta o Remo-PA nesta segunda-feira, dia 13, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.