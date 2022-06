Evento também ofereceu cultura, lazer e serviços à população de Volta Redonda - Cris Oliveira

Publicado 12/06/2022 16:36

Volta Redonda - A segunda edição de 2022 do projeto “Rua de Compras” em Volta Redonda ocorreu durante o sábado, dia 11, na Vila Santa Cecília. As principais ruas do centro comercial atraíram famílias que aproveitaram as promoções oferecidas pelos lojistas, e também as atrações culturais, de lazer e os serviços disponíveis gratuitamente.

A ação é uma parceria da prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas) para fomentar o comércio local.

A Banda Municipal fez uma apresentação com sucessos da MPB em frente ao Cine 9 de Abril. O prefeito Antônio Francisco Neto, ao lado do vice-prefeito Sebastião Faria e do assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, também prestigiou os músicos da banda.

“O avanço da vacinação contra Covid-19 nos permite a realização de eventos como este, que une o incentivo ao comércio, muito prejudicado pela pandemia, e a oferta de serviços, lazer e cultura, de graça para os moradores da cidade e dos municípios vizinhos, que também são clientes do nosso comércio diversificado.

Aqui, se valoriza desde o pequeno artesão e microempreendedor até as grandes lojas e marcas que veem em Volta Redonda a oportunidade de mercado e crescimento”, falou Neto.

A programação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) contou ainda com o Coral Municipal, também em frente ao Cine 9 de Abril; o Bloco Carnavalesco Pé de Galinha, que desfilou entre as ruas 14 e 16; e o show de música instrumental com Rodrigo Guerra e Juliano Miguel, no palco principal do evento, sob o Memorial Getúlio Vargas, na Praça Rotary.

No Memorial Zumbi aconteceu troca de livros, trancistas e apresentação de capoeira. Além de Feira de Artesanato, intervenção de grafite a cargo do artista visual Ayala. O evento contou ainda com cuidado com ações de saúde e beleza, além de recreação para as crianças.

A população conferiu a praça de alimentação com foodtrucks e brinquedos infláveis. A Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) realizou mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal”; a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) garantiu diversão e movimento: atividades esportivas, como o Badminton, e de lazer foram ofertadas e a Secretarias da Mulher e Direitos Humanos (Smdh) também aproveitou o grande público para conscientizar sobre diversos temas.

Já a Secretaria Municipal de Saúde fez plantão de vacinação. Um estande, foi montado na sede da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), na Rua 16. O morador bairro Rústico, Leonardo do Carmo, foi se imunizar contra a gripe.

“Aproveitei o tempo livre para conferir as promoções da 'Rua de Compras' e cuidar da saúde”, comentou Leonardo.

O plantão de vacinação segue neste domingo, dia 12, nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h. No Zoológico Municipal, das 9h às 16h. Já no shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, das 14h às 20h. Já na segunda-feira, dia 13, as doses serão aplicadas nas UBSFs Conforto (das 8h às 16h) e Vila Mury (das 8h às 18h30), e nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h.

A vacina contra gripe está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. E contra covid-19: 1ª e 2ª dose para quem não se vacinou a partir de 5 anos; 3ª dose para pessoas acima de 12 anos, que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses; e 4ª dose para pessoas com 50 anos ou mais, gestantes, puérperas, profissionais de Saúde, Educação, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, assistentes sociais e agentes de Segurança Pública (que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses).



Testes para covid-19 seguem todos os dias (sábado a segunda), na central de testagem (Rua 546, nº 95A – bairro Jardim Paraíba), das 8h às 18h30, e nas UBSFs Conforto, das 8h às 16h, e Vila Mury, das 8h às 18h30. A SMS recomenda o agendamento através do site: www.voltaredonda.rj.gov.br, mas, os locais também atenderão pacientes sem agendamento. Porém a secretaria frisa que o paciente opte pelo sistema de agendamento para organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.