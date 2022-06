Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz concerto gratuito no Teatro Gacemss - Divulgação

Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz concerto gratuito no Teatro GacemssDivulgação

Publicado 10/06/2022 14:37

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas de Volta Redonda do irá se apresentar neste sábado, dia 11, às 19h30, no palco do Teatro Gacemss. O evento gratuito marca o retorno do concerto presencial. O espetáculo será divido em duas partes e começa com a Orquestra II, quando 79 jovens músicos executam obras de Bach, Brahms e Lennie Niehaus, sob direção de Verônica Egídio Netto.

Na sequencia, Orquestra de Cordas de Volta Redonda, sob regência da maestrina Sarah Higino, assume a segunda etapa da apresentação, interpretando obras de compositores consagrados como um “Concerto Grosso”, de Handel; uma “Dança Espanhola”, de Joaquim Rodrigo; e um “Divertimento para Cordas”, do compositor húngaro Leo Weiner.

Ainda na programação está a peça “Uma Canção para Trombone”, de Diego Calderoni, que contará com a participação do trombonista Leandro Dantas, músico da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF (Universidade Federal Fluminense), ex-aluno da Banda de Concerto de Volta Redonda. E para encerrar o concerto, um momento de música brasileira com composição do maestro e compositor Ernani Aguiar.

Projeto Cidade da Música

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do Projeto Volta Redonda Cidade da Música. O programa é mantido pela prefeitura e atende aproximadamente 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O projeto criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira ainda inclui Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infanto Juvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

“O ‘Volta Redonda Cidade da Música’ tem como objetivo principal permitir que, através da prática musical, haja o crescimento do ser humano e influa positivamente em todas as áreas de sua vida, além de difundir a música no seu meio social e em outras comunidades, possibilitando a formação de novas plateias e instrumentistas. Além disso, o projeto proporciona a esses jovens uma nova perspectiva na vida profissional”, falou a maestrina Sarah Higino.