Equipe de Volta Redonda contou com seis concorrentes, divididos em três categorias da competição - Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:20 | Atualizado 13/06/2022 15:33

A Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama (FBG) de Volta Redonda marcou presença no Campeonato Estadual de Escolas (CEE). O evento ocorreu entre os dias 4 e 5 de junho na Escola de Equitação do Exército, na cidade do Rio de Janeiro.

O torneio é válido pelo Ranking da FEERJ - Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro. A equipe de Volta Redonda contou com a participação de seis alunos, divididos em três categorias da competição: alturas dos obstáculos de 40cm, 60cm e 80cm. Neste retorno as competições, a equipe obteve boas classificações.

No primeiro dia, o aluno Kelvin Ricci Avelar ficou em 6º na categoria Preliminar à altura de 60cm, montando a égua Carina FP; e a aluna Julia Folly se classificou na 8ª colocação pela categoria Intermediária com obstáculos à altura de 80cm.

No segundo dia, a aluna Lara Kozlowski, estreando em competições, classificou-se em 7º lugar com a pônei Maya; o aluno Kelvin Ricci, que disputou a competição com o cavalo Xcaret, conquistou o 3º lugar na categoria de 60cm; e a aluna Thiciane Brune, montando no cavalo Spirit, ficou em 10º lugar.

Segundo o diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves foi preciso vencer dificuldades na retomada do projeto, que aconteceu em maio de 2021. Vitor Hugo também celebrou o desempenho dos alunos.

"A escolinha estava quase acabada e demoramos um tempo para termos material necessário. Tinha a falta de cavalo também, aí precisamos trazer novos e eles necessitam ainda de uma bagagem. Enfim, de uma maneira geral, dadas as circunstâncias que tivemos que enfrentar neste recomeço de atividades, foi um resultado razoável, mas que dá para melhorar. Agora é treinar bastante para as próximas, nos dedicando ao máximo para voltarmos a nos destacarmos nas competições", contou diretor-presidente da FBG.

O prefeito Antônio Francisco Neto comentou sobre a importância da Escola de Hipismo e comemorou este recomeço.

“Fico muito feliz em ver a retomada de mais um projeto esportivo que foi referência em todo o Brasil na minha última gestão, não apenas por formar bons cavaleiros e colecionar títulos, mas também por contribuir na formação de boas pessoas. É apenas um recomeço, enfrentamos muitas dificuldades, mas tenho certeza que voltaremos a nos destacar nas competições nacionais e estaduais, como sempre fizemos”, falou Neto.

O próximo desafio para os alunos da HMHVR será no dia 7 de agosto deste ano, com mais uma etapa do Ranking FEERJ de Escolas.

A Escola

A Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama foi criada em 2003 pelo prefeito Antônio Francisco Neto, e é reconhecida e homenageada pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil, além de também ser reconhecida pelos resultados conquistados nas competições nacionais.

Cerca de 1.500 crianças já passaram pela escola, que é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE), e eneacampeã estadual no ranking por escolas. Os treinos acontecem às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, no período da manhã e à tarde, na pista de hipismo da Ilha São João.