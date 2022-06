Crime aconteceu na noite de domingo, dia 12, em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 13/06/2022 09:44

Volta Redonda - Um homem foi morto a tiros na noite do último domingo, dia 12, em Volta Redonda. Ele foi baleado no momento que dirigia seu carro na Rua Suriname, no bairro Vila Americana, um dos acessos ao Morro da Conquista no Santo Agostinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, a vítima socorrida e levada para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local e também a equipe de perícia da 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.