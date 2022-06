Idosos participam das atividades coordenadas pela secretaria municipal de Esporte e Lazer - Divulgação

Idosos participam das atividades coordenadas pela secretaria municipal de Esporte e Lazer Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:54

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 13, mais um grupo da “Melhor Idade” de Volta Redonda distribuído em mais dez ônibus, partiu de Volta Redonda rumo à Teresópolis, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. Esta turma, com 400 idosos, é a segunda que participa neste ano da “Viagem da Terceira Idade”, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda.

O primeiro grupo viajou no último dia 6. De acordo com o governo municipal, ainda estão previstas mais 15 excursões, que vão beneficiar quase oito mil integrantes dos programas “Viva a Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e “Grupos de Convivência”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). O local do passeio é o Hotel Le Canton, onde os viajantes vão aproveitar atividades recreativas e de lazer.

O morador da Vila Mury, Dirceu Dias, de 67 anos, estava ansioso para aproveitar o passeio.

“A volta da Viagem da Terceira Idade marca o fim de um pesadelo, período que tivemos que parar nossas atividades por conta da pandemia da covid-19. Já participei de algumas viagens, mas neste momento traz uma alegria especial”, falou o idoso.

Já a moradora do Santo Agostinho, Alcemira Soares Coutinho, de 65 anos, já participou outras vezes da Viagem da Terceira Idade.

“A alegria voltou, o convívio com os amigos e para brindar este retorno das atividades este passeio maravilhoso. Agradeço ao prefeito Neto pelo cuidado e carinho especial com a terceira idade”, disse a moradora.

Idosos participam das atividades coordenadas pela secretaria municipal de Esporte e Lazer Divulgação

O assessor da prefeitura, Deley Oliveira, acompanhou o embarque dos idosos na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado.

“É uma alegria acompanhar a partida dos ônibus para a ‘Viagem da Terceira Idade’, um presente para quem participa dos programas da Smel e da Smac e, com isso, ganham em saúde, autonomia, qualidade de vida. A retomada da viagem, depois de quatro anos, foi possível graças ao esforço conjunto dos secretários municipais que atuam na recuperação da cidade, além da parceria do Governo do Estado. Os idosos de Volta Redonda merecem, pois têm papel fundamental na construção e crescimento do município”, falou Deley.

Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, que acompanha o grupo no passeio, a emoção se multiplica a cada grupo que segue viagem.

“A programação é incrível e vai proporcionar a cada participante sair da rotina e voltar renovado do passeio. Entre as atividades previstas no hotel estão passeios para desfrutar as atrações do local: castelo, baile, parque aquático, entre outros. Os idosos também terão acesso a café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar”, ressaltou Rose.