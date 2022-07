Sepultamento da Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, foi nesta segunda-feira, dia 11, em VR - Divulgação

Sepultamento da Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, foi nesta segunda-feira, dia 11, em VRDivulgação

Publicado 11/07/2022 14:53 | Atualizado 11/07/2022 14:56

Volta Redonda - Centenas de pessoas compareceram ao sepultamento da secretária de Educação de Volta Redonda, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, de 61 anos. Ela estava internada em um hospital particular da cidade e faleceu no último domingo, dia 10

O enterro aconteceu no cemitério do Retiro, nesta segunda-feira, dia 11, após o velório ser realizado na Câmara Municipal. Entre os presentes estavam familiares, amigos, professores que renderam as últimas homenagens à secretaria de educação, irmã do ex-deputado Nelson Gonçalves.

“Uma professora de carreira na prefeitura que trabalhou pela valorização da classe, assim como nosso pai nos ensinou. Tenho muito orgulho do legado deixado pela minha família que sempre priorizou o trabalhador”, disse o ex-deputado, Nelson Gonçalves.

O coordenador do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), José Maria da Silva, também prestou solidariedade e falou sobre a importância do trabalho realizado por Tetê.

“Pois é, particularmente eu tinha pela professora Therezinha um profundo respeito, ela deu uma guinada na educação. Ela era mulher de diálogo. Em nome do MEP, na manhãzinha estive no velório. Impressionante, vi o carinho das professoras e servidores para com ela. Detalhe, depois de uns minutos diante do caixão, cumprimentei os familiares, e fui sentar-me nas cadeiras mais distantes do caixão. De repente, fui surpreendido pelo prefeito que ao cumprimentar-me, sentou -se do meu lado. Neto, comovido, depois de ter olhado o caixão e falado com algumas autoridades. Discreto, falou-me com tristeza da páscoa da sua companheira de governo. Ouvi, e disse fé e coragem”, relatou José Maria.

A Prefeitura de VR decretou luto oficial. Todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação (SME) foram suspensas nesta segunda-feira, dia 11.