Voltaço está na 5ª colocação, faltando duas rodadas para o final da primeira fase - Divulgação/ VRFC

Publicado 01/08/2022 09:49 | Atualizado 01/08/2022 10:46

O Volta Redonda perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP na partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na manhã do último domingo, dia 31, no estádio Santa Cruz. Matheus Alessandro marcou o gol do Voltaço.

O Botafogo abriu o placar no Santa Cruz aos 26 minutos, em uma cobrança de pênalti convertida por Gustavo Xuxa. Na volta do intervalo, aos 23 minutos, Felipe Soutto marcou o segundo para os donos da casa. O Volta Redonda marcou com Matheus Alessandro, aos 45 minutos.

Apesar da derrota, o Esquadrão de Aço segue no G8 da Série C, independente dos outros resultados, sendo que agora faltam dois jogos para o final da primeira fase da competição. O Voltaço, na próxima rodada, recebe o Ferroviário-CE, domingo, dia 7, às 20h30, no estádio Raulino de Oliveira.