Movimentações contra a poluição avançam em VR - Divulgação/ MEP-VR

Publicado 01/08/2022 16:23

Volta Redonda - Um encontro virtual realizado no último dia 29, com os representantes de diferentes coletivos socioambientais do estado do Rio de Janeiro abordou o tema poluição em Volta Redonda. Durante a reunião, avaliações e novas proposições para continuidade do enfretamento ao tema foram discutidas.

“O cenário das movimentações em defesa de um ambiente saudável para morar e viver em VR vem ocupando espaços importantes nas últimas semanas. Desde a defesa da importante Pedreira da Voldac como espaço para ’ar puro’, passando por diálogos do Movimento com MPF, MPRJ e INEA sobre o caso da montanha de escória da CSN, também destacando a última pesquisa do MPF sobre a poluição do ar e som de VR, até a passeata popular contra o ‘pó preto’, evidenciam que situação da poluição ambiental em VR é sem dúvida gravíssima”, disse Silvia Real, geóloga, ligada à equipe socioambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR).

Depois de um levantamento das diferentes movimentações e debate da situação socioambiental em Volta Redonda, os participantes apontaram proposições. Todos defenderam em concordância, o envolvimento da população no processo.

Um dos encaminhamentos será encaminhar ao MPF um ofício valorizando a pesquisa em curso sobre poluição em VR, e sugerir que exista a participação de todos os moradores de VR, não somente os dez bairros listados no questionário.

Ainda promover encontros com especialistas e pesquisadores que trabalham a questão da saúde em Volta Redonda, de forma aberta, de modo a radiografar com dados e fatos os impactos à saúde humana provocados pela poluição na cidade. Existe um indicativo para realização em agosto e previsão de participação de pesquisadores ligados à USP, Fiocruz, entre outras instituições acadêmicas;

Incentivar e denunciar junto ao INEA e MPF as evidências de despejo de ‘escória fina’ na região Sul de Volta Redonda, próximo ao Shopping. Também, as movimentações de caminhões de forma contínua despejando escória bruta, aumentando a montanha de rejeitos.

O diretor da Comissão Ambiental Sul, João Thomaz Araújo, ao final da reunião, ainda informou sobre sua participação no Seminário sobre a crise Hídrica, promovido pela Secretaria de Integração do Município do Rio.

“No evento, a questão da montanha de escória e seus os riscos entraram na pauta, a partir de especialistas residentes na cidade do Rio de Janeiro. As preocupações e os alertas para o fato ganham todo Estado", falou o engenheiro Thomaz.