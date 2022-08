Espaço vai oferecer ações de saúde para públicos de todas as idades - Cris Oliveira/ Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Saúde (SMS), inicia na próxima segunda-feira (dia 8), a reforma da Academia da Saúde, localizada na Rua 1.025, nº 176, no bairro Volta Grande. O espaço estava fechado desde 2020 e passará por melhorias para retomar suas atividades, com investimento de R$ 223.698,55.

A sede da Academia da Saúde ganhará novos revestimentos nas paredes internas e nas fachadas, novas louças e metais, além de substituição de janelas e portas danificadas, instalação de novo forro de gesso e novo sistema de climatização. Na área externa será feita a instalação de grama sintética e de duas novas coberturas para as atividades do local. As obras devem durar três meses.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária da secretaria de Saúde, Albanéa Trevisan, a academia desenvolve ações de educação em saúde, com práticas integrativas e de atividades físicas, além de encontros com a comunidade.

“As ações desenvolvidas são para todos os ciclos de vida, como gestantes, crianças, adultos e idosos. Com esse espaço voltando a funcionar, vamos ampliar o desenvolvimento dessas atividades na Atenção Primária”, afirmou Albanéa.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a retomada das ações na Academia da Vida faz parte do trabalho de recuperação de diversos dispositivos da saúde do município.

“Desde que reassumimos a prefeitura, estamos reformando postos de saúde, policlínicas, centro especializado, entre outros espaços de atendimento à população. Muitos precisam ser totalmente recuperados e nosso trabalho é para isso: devolver ao povo de Volta Redonda uma saúde de referência”, disse Neto.