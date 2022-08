Uso de linhas cortantes é proibido por lei municipal em Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Uso de linhas cortantes é proibido por lei municipal em Volta Redonda Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/08/2022 18:21

Volta Redonda - Nove pessoas - entre elas um adolescente de 15 anos e um lojista - foram conduzidas à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) nesta sexta-feira (dia 5), depois de uma ação conjunta entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Polícia Militar e Polícia Civil. A operação impediu a realização de um festival de pipas, no bairro Volta Grande IV, por causa do uso de linhas com cerol e as chamadas “linhas chilenas”, ambas altamente cortantes.

O grupo foi ouvido e responderá por colocar em risco a vida de outras pessoas. Pipas e linhas foram apreendidas e levadas para a delegacia. A fiscalização ocorreu após denúncias de uma comissão formada por moradores do Volta Grande II e IV.

“Fomos até o local e conduzimos o grupo, que fazia uso de linhas altamente cortantes, popularmente conhecidas como chilenas ou de cerol. Esses produtos podem provocar acidentes sérios e até a morte, sobretudo, de pedestres, ciclistas e motociclistas”, disse o comandante da GMVR, João Batista dos Reis. Segundo o comandante, os moradores contaram que a rede elétrica constantemente sofre curto circuitos e as linhas e pipas já se misturaram à fiação.

Em Volta Redonda é proibido o uso e a comercialização das linhas chilena, de cerol ou de outros materiais cortantes similares. O combate à prática será intensificado pela Guarda Municipal, informou o comandante da corporação.