Novo calçamento garante acessibilidade e segurança para os pedestresCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/08/2022 19:47

Volta Redonda - Por meio de uma parceria entre o governo do estado do Rio e a prefeitura de Volta Redonda, mais de seis quilômetros de calçadas novas estão sendo construídas, como parte do Plano de Mobilidade Urbana do município. O transtorno inicial causado pelas obras já dá lugar aos elogios da população e o calçamento começa a ganhar forma em vários lugares da cidade.

Rodrigo Ávila, morador e comerciante do bairro Aterrado, disse que antes as calçadas na Rua Jaime Pantaleão eram muito desniveladas e que chegava a presenciar a dificuldade que cadeirantes e pessoas com carrinhos de bebê tinham para transitar.

“No início fiquei preocupado, porque dependo do acesso à minha loja, mas eu percebi que a equipe é muito rápida e fiquei mais aliviado. Os trabalhadores estão na frente da loja e eles fazem de uma forma para não atrapalhar as garagens. Outra coisa que reparei, que as pessoas até falam que ‘obra de prefeitura ficam dez parados e um trabalhando’: no caso aqui, não tem um operário parado. É igual máquina, só param para almoçar”, disse Rodrigo, que elogiou a qualidade do serviço: “Não é um serviço ‘meia-boca’. Você vê que é um trabalho de qualidade. O capricho deles com os encanamentos que saem das casas, eu estou abismado. Sem falar na rapidez. É difícil a gente ver isso em uma obra pública. Quem passa pela minha loja, elogia. A poeira atrapalha, mas está valendo a pena. A população está aceitando bem a obra”.

A universitária Carla Costa também elogiou a iniciativa, citando principalmente a melhoria na manutenção.

"Antes a gente via algumas calçadas em mau estado de conservação. Para mim já é difícil, imagina para quem não enxerga bem ou tem uma dificuldade em andar. Espero que toda a cidade seja contemplada”, afirmou.

O comerciante Marcelo Archipéva disse que a iniciativa da prefeitura é boa, principalmente na questão da acessibilidade. “É bom, porque muitas calçadas estavam sem manutenção. E acho bom haver essa padronização, principalmente pela mobilidade. Vejo que muitos idosos e pessoas com mobilidade reduzida sofrem com a falta de padrão, sem rampas e acesso. É uma boa iniciativa”, opinou.

O aposentado Ednilson Pereira lembrou que muitos lugares de Volta Redonda precisavam dessa revitalização. “Quando eu caminhava por algumas ruas, via calçadas quebradas, buracos. Isso coloca em risco até mesmo nossa integridade física. E a gente percebe que o trabalho é de qualidade e está avançando rápido. Tem uns pequenos transtornos, como em toda obra, mas é um mal necessário”, comentou.

As novas calçadas contam com piso intertravado, que possui maior durabilidade e resistência, além de facilitar outras ações como reparos subterrâneos, visto que são de fácil reposição. O projeto também contempla acessibilidade para pessoas com deficiência, como piso tátil e rampas de acesso para cadeirantes. As obras inicialmente foram realizadas em ruas do Laranjal, após ganhar ritmo, o trabalho alcançou as vias mais movimentadas. Hoje a construção se divide entre Vila Santa Cecília e Aterrado.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que a construção está atenta aos padrões de acessibilidade e celebrou a parceria firmada com o governo do Estado.

“Esta obra está vindo de encontro ao que a secretaria da Pessoa com Deficiência busca, que é a promoção da acessibilidade. Graças a Deus, o prefeito (Antônio Francisco) Neto é uma pessoa muito sensível a esta questão e estamos conseguindo garantir o direito de ir e ver com mais facilidade dos idosos e pessoas com deficiência. A construção dessas calçadas mostra que os projetos estão saindo do papel para ficar. Agradeço também ao Governo do Estado por este legado”, disse Uchôa.