Um dos suspeitos detidos tentou fugir atirando contra os policiais militares - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/08/2022 10:48

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da Polícia Militar prenderam três homens e apreenderam uma pistola calibre .40, após uma troca de tiros ocorrida na Avenida Beira Rio, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. A ocorrência foi na madrugada desta segunda-feira (dia 8), quando os policiais estavam indo checar uma denúncia de bandidos que estariam exibindo armas de fogo na Rua 3-A, no Ilha Parque.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais estavam se dirigindo para o local quando avistaram um carro e o motorista acelerou, tentando despistar os agentes. Um dos ocupantes saiu do carro e fugiu, atirando três vezes contra os policiais militares, que revidaram com 13 disparos. O homem conseguiu escapar.

No entanto, os PMs conseguiram parar o carro e deter os outros dois ocupantes. Dentro do veículo foram encontradas duas placas de outro automóvel, que consta como roubado. Na sequência, os policiais foram dar apoio a uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) na Rua 5-B, também no Ilha Parque, na abordagem de um suspeito armado com uma pistola calibre .40, além de sete munições. O suspeito negou ser o autor dos disparos contra a guarnição. Todos os detidos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para averiguação.